فيديو .. كيف تتخلص من طلبات زوجتك بأبسط طريقة؟

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو يوضح كيف تهرب الزوج من طلبات زوجته بأبسط الطرق.

ونشر الفيديو صفحة "أنا وهي" على فيس بوك، وهي صفحة لبرنامج برنامج حواري اسكتشي كوميدي اجتماعي يتحدث عن أي شيء بين الرجل و المرأة.

وكما يوضح الفيديو .. حينما رفضت الزوجة إعداد الطعام بسبب تعبها وطالبت زوجها بإحضار الوجبة "دليفري" استخدم الزوج رومانسيته في إرغامها على الطبخ قائلاً لها "إنتي أحسن مطعم بالعالم ومعدتي لا تقبل أي أكل سوى أكل يديك".

وحينما أراد مشاهدة مباراة كرة قدم أثناء مشاهدتها مسلسل تليفزيوني .. ذكرها بأن لون رداء الفريق يذكره بلون "كوشة" الزفاف.

وحينما طالبته بمال لشراء هدية لصديقتها العروس، أقنعها بعدم حضور الزفاف من الأساس لأنها أجمل وأصغر وقد يطلب أحدهم يدها للزواج قائلاً: "أنا أغار عليك".