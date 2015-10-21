صورة "سيلفي" تكشف مكان مُغتـَصِب هارب من العدالة

Last news from Russia

تمكنت الشرطة الإسبانية من إلقاء القبض على رجل مهووس جنسياً بعد أن نشر صورة "سيلفي" على الفيسبوك.

و كان هذا المهووس المقيم بمدينة ملقة يختفي ببراعة إلى أن نشر صورة "سيلفي" على شبكة التواصل الاجتماعي ليشاهدها أصدقاؤه الإنترنت.

ويتهم هذا الشخص بثلاث جرائم اغتصاب على أقل تقدير، قام بها في مرابض السيارات التحت أرضية في المدينة –بحسب موقع Last news from Russia.

وكان المُغتَصِب في كل مرة يصور وينشر ما سرقه من بطاقات تأمينية ورخص قيادة السيارات، مهدداً أصحابها أنه في حالة إخبارهم الشرطة سوف يزورهم في منزلهم.

رسمت الشرطة صورة للرجل في ضوء أقوال الضحايا، ولكنهم لم يتمكنوا من التعرف عليه إلى أن نشر صورة "سيلفي" التقطت في مصعد يظهر فيها عنوان المبنى.

فتوجه رجال الشرطة إلى المبنى وبعد بضع ساعات تمكنوا من إلقاء القبض عليه، وعثروا في شقته على المسروقات.