حماس تتهم بان غي مون بالانحياز لإسرائيل

الأمين العام للأمم المتحدة – بان غي مون

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية " حماس"، الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون، بالانحياز إلى إسرائيل، والمساواة بين المستوطنين( القتلة) والفلسطينيين المدافعين عن أنفسهم .

وقال سامي أبو زهري المتحدث الرسمي باسم الحركة، في بيان له اليوم، إن هذه التصريحات منحازة إلى الاحتلال، وتتعارض مع القانون الدولي، داعيا في الوقت نفسه الشعب الفلسطيني إلى "مواصلة الانتفاضة" وعدم الانخداع بما وصفه بـ "المؤامرات الهادفة لإجهاضها".

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد التقى في رام الله اليوم الأمين العام للأمم لمتحدة..وأكد عباس في مؤتمر صحفي مشترك أن استمرار الاحتلال وانتهاكاته للمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس وخاصة للمسجد الأقصى من شأنه أن يفتح الأبواب على صراع ديني مرير ، مطالبا بتوفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له جراء الاحتلال والاستيطان وعنف وإرهاب المستوطنين، وبما فيها إجراءات العقاب الجماعي، مثل عمليات هدم البيوت، وتشريد عشرات العائلات، وتركها بدون مأوى.

من جهته، أكد بان غي مون أن العنف سيؤخر عملية السلام في فلسطين، معربا عن قلقه مما وصفه بالاستفزازات المتكررة بحق المقدسات التي ساعدت على اشتعال الأوضاع. وشدد على أن "الاستيطان الذي تقوم به إسرائيل غير قانوني ويقوض حل الدولتين، وأن الخطاب المليء بالكراهية مقلق ويجب إدانته من قبل الجانبين" – على حد وصفه.

كما التقى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الأمين العام للأمم المتحدة، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني ومقدساته.