البث الحي
منوعات

" تويوتا" تستدعي 5ر6 ملايين سيارة من أنحاء العالم

21/10/2015

استدعاء ملايين السيارات ماركة "تويوتا"من انحاء العالم

تعتزم شركة "تويوتا موتورز كوربوريشن" اليابانية استدعاء 5ر6 ملايين سيارة على مستوى العالم، بسبب مشكلة  تتعلق بزر / مفتاح / تشغيل النوافذ الكهربائية وتشمل طرازات تم صنعها في الفترة ما بين 2005 حتى ديسمبر 2010.

قالت /تويوتا/ في بيان لها اليوم إن عملية الاستدعاء سوف تشمل 7ر2 مليون سيارة في أمريكا الشمالية و 2ر1 مليون سيارة في أوروبا وحوالي  600 ألف سيارة في اليابان.

وأضافت تويوتا أنها لم ترصد أي حوادث بسبب هذا العطل ولكن تلقت الشركة تقريرا حول حادثة واحدة في السوق الأمريكية، تعرض فيها المستهلك لحرق في يده .

وأوضحت أن عمليات الاستدعاء سوف تشمل طرازات كورولا وكامري ويارس وماتريكس وهاي لاندر وتوندرا، التي صنعت في الفترة من يناير 2005 حتى ديسمبر 2010.

وذكرت /تويوتا/ أنه تم اصدار ثلاث عمليات استدعاء أخرى، بسبب مشاكل تتعلق بمرشحات الوقود وصمام قطع الوقود، وبلغ عدد السيارات 175 ألف سيارة، وأن معظم السيارات المتضررة في اليابان، مشيرة إلى أنها لم ترصد وقوع أي إصابات أو حوادث بسبب هذه المشاكل .

المزيد من منوعات

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)