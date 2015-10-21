" تويوتا" تستدعي 5ر6 ملايين سيارة من أنحاء العالم

استدعاء ملايين السيارات ماركة "تويوتا"من انحاء العالم

تعتزم شركة "تويوتا موتورز كوربوريشن" اليابانية استدعاء 5ر6 ملايين سيارة على مستوى العالم، بسبب مشكلة تتعلق بزر / مفتاح / تشغيل النوافذ الكهربائية وتشمل طرازات تم صنعها في الفترة ما بين 2005 حتى ديسمبر 2010.

قالت /تويوتا/ في بيان لها اليوم إن عملية الاستدعاء سوف تشمل 7ر2 مليون سيارة في أمريكا الشمالية و 2ر1 مليون سيارة في أوروبا وحوالي 600 ألف سيارة في اليابان.

وأضافت تويوتا أنها لم ترصد أي حوادث بسبب هذا العطل ولكن تلقت الشركة تقريرا حول حادثة واحدة في السوق الأمريكية، تعرض فيها المستهلك لحرق في يده .

وأوضحت أن عمليات الاستدعاء سوف تشمل طرازات كورولا وكامري ويارس وماتريكس وهاي لاندر وتوندرا، التي صنعت في الفترة من يناير 2005 حتى ديسمبر 2010.

وذكرت /تويوتا/ أنه تم اصدار ثلاث عمليات استدعاء أخرى، بسبب مشاكل تتعلق بمرشحات الوقود وصمام قطع الوقود، وبلغ عدد السيارات 175 ألف سيارة، وأن معظم السيارات المتضررة في اليابان، مشيرة إلى أنها لم ترصد وقوع أي إصابات أو حوادث بسبب هذه المشاكل .