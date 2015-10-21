بريطانيا والصين تتفقان على بناء محطة للطاقة النووية

شهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأربعاء مراسم توقيع اتفاق لتمويل بناء محطة للطاقة النووية في جنوب غرب إنجلترا.

وأشاد كاميرون بالاتفاق قائلا إنه علامة على أن البلدين يريدان رفع العلاقات بينهما إلى "مستوى جديد".

وقال كاميرون -وهو يقف إلى جوار شي في مؤتمر صحفي أثناء زيارة الزعيم الصيني- إنه يريد جعل بريطانيا "شريكا اختياريا" للصين.

وأضاف أنهما ناقشا أيضا الوفرة في المعروض العالمي من الصلب، وأن الصين لديها خطط لخفض إمدادات الصلب الرخيصة.

وتوصل الزعيمان إلى اتفاق جديد للتصدي للتجسس الإلكتروني.

وقال كاميرون أيضا إن بريطانيا لا يمكنها إجراء مناقشة "صريحة" مع الصين بشأن قضايا مثل حقوق الإنسان ما لم يكن لها علاقة اقتصادية وتجارية قوية مع العملاق الآسيوي.

من جانبه، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الجانبين توصلا إلى توافق بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والذي سيكون بمثابة حقبة جديدة للعلاقات بين الصين وبريطانيا.

وأضاف الرئيس الصيني أن بكين تولي ملف دعم العلاقات مع بريطانيا اهتماما كبيرا، مشيدا بالتعاون بين البلدين في ملف حقوق الإنسان.