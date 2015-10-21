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بايدن يعلن عدم "الترشح" للانتخابات الرئاسية الأمريكية

21/10/2015

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن  أنه لن يترشح إلى الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الممهدة للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 2016 بالولايات المتحدة، ليزيل بذلك عقبة أمام هيلاري كلينتون.

وقال بايدن في حديقة البيت الأبيض وإلى جانبه الرئيس باراك أوباما "أعتقد أن الوقت اللازم للقيام بحملة ناجحة للحصول على الترشح قد فاتنا" ، وأضاف أنه على الرغم من عدم ترشحه ، إلا أنه  سيعلن صراحة وبقوة عن موقف الحزب، وإلى أين يجب أن يتجه الأمريكيون كشعب.

وقال نائب الرئيس الأمريكي (72 عاما) أن عائلته لا تزال في حالة حزن على فقدان ابنه بو الذي توفي بعد معاناته من سرطان الدماغ في مايو الماضي ، ودافع بايدن عن إنجازات أوباما ودعا الديمقراطيين والجمهوريين للعمل معا.

وأضاف أن الشعب الأمريكي سيرتكب خطأ "مأساويا" إذا تخلى عن إرث أوباما أو حاول أن يقوضه. وأشار إلى أنه يجب على الديمقراطيين الدفاع ليس فقط عن هذا السجل، بل عليهم الاستمرار فيه،  ودعا الديمقراطيين والجمهوريين إلى "إنهاء السياسة الحزبية التي تؤدي إلى انقسام البلاد – حسب وصفه.

 

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