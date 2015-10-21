بالأسماء ..51 شهيدا فلسطينيا منذ بداية أكتوبر بينهم 11 طفلاً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية (الأربعاء)، أن حصيلة الشهداء منذ بداية أكتوبر وحتى صباح اليوم الأربعاء، بلغت 51 شهيداً في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينهم 11 طفلاً، وأم حامل.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، صباح اليوم الأربعاء، أن من بين الشهداء أسير قضى داخل مستشفى سوروكا نتيجة الإهمال الطبي.

وبلغت نسبة الأطفال من مجموع الشهداء بالضفة الغربية وقطاع غزة 21.5%، فيما بلغت نسبتهم من إجمالي الجرحى بالضفة الغربية والبالغ عددهم حوالي 1200 جريح حوالي 20%.

وبلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية وبما فيها القدس 35 شهيداً، وفي قطاع غزة 15 شهيداً، من بينهم أم حامل وطفلتها ذات العامين، فيما استشهد شاب من منطقة حورة بالنقب، داخل أراضي الـ1948.

وأصيب منذ بداية أكتوبر خلال المواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي 1900 مواطن بالرصاص الحي والمطاطي والضرب والحروق، فيما أصيب أكثر من 3500 آخرين بالاختناق نتيجة الغاز السام.

وفيما يلي قوائم الشهداء:

قائمة الشهداء الأطفال:

1- عبد الرحمن شادي خليل عبيد الله، مواليد: 21/12/2001، مخيم عايدة/بيت لحم

3- اسحاق قاسم إسحاق بدران، مواليد: 20/7/1999، كفر عقب/القدس

3- مروان هشام نعيم بربخ، مواليد: 3/3/2005، عبسان الكبيرة /خانيونس

4- رهف يحيى سعدي حسان، مواليد: 10/8/2012، الزيتون/غزة

5- أحمد عبد الله محمد شراكة، مواليد: 31/8/2001، مخيم الجلزون/رام الله

6- مصطفى عادل الخطيب، مواليد: 28/3/1998، صور باهر/ القدس

7- الطفل حسن خالد مناصرة، 15 عاما، بيت حنينا

8- طارق زياد النتشة، 17 عاما، الخليل

9- بيان أيمن العسيلي، 16 عاما – الخليل

10- معتز أحمد عويسات، 16 عاما، جبل المكبر – القدس

11- بشار نضال الجعبري، 15 عاما، الخليل

شهداء الضفة الغربية

1- مهند حلبي (البيرة) 19 عاما

2- فادي علون (القدس) 19 عاما

3- أمجد حاتم الجندي (يطا) 20 عاما

4- ثائر أبو غزالة (كفر عقب) 19 عاما

5- الطفل عبدالرحمن عبيدالله (بيت لحم) 11 عاما

6- حذيفة سليمان (طولكرم) 18 عاما

7- وسام جمال (مخيم شعفاط) 20 عاما

8- محمد الجعبري (الخليل) 19 عاما

9- أحمد جمال صلاح (مخيم شعفاط) 20 عاما

10- اسحاق بدران (كفر عقب) 16 عاما

11- – محمد سعيد علي (مخيم شعفاط) 19 عاما

12- ابراهيم أحمد مصطفى عوض (بيت أمر) 28 عاما

13- أحمد عبد الله شراكة (الجلزون) 13 عاما

14- مصطفى الخطيب (صور باهر/ القدس) 17 عاماً

15- الطفل حسن خالد مناصرة، (القدس) 15 عاما

16- محمد نظمي شماسنة (قطنة غرب شمال القدس) 22 عاما

17- بهاء عليان، جبل المكبر- القدس، 22 عاما

18- علاء أبو جمل، القدس، 33 عاما

19- معتز زواهرة، (بيت لحم)، 27 عاماً

20- باسل باسم سدر، (الخليل)، 20 عاماً

21- احمد أبو شعبان، (القدس) 23 عاماً

22- رياض إبراهيم دار يوسف، (الجانية- رام الله) 46 عاما

23- فادي الدربي (30 عاما) من جنين (استشهد داخل الأسر)

24- إيهاب حنني (19 عاما ) بيت فوريك – نابلس

25- إياد خليل محمود العواودة (26) عاما – الخليل

26- طارق زياد النتشة (17 عاما ) الخليل

27- بيان أيمن العسيلي (16 عاما) الخليل

28- فضل عوض القواسمي (18 عاما ) الخليل

29- عمر محمد الفقيه (23 عاما – قطنه – القدس)

30- معتز أحمد عويسات (16 عاما ) جبل المكبر – القدس

31- مهند العُقبي، 21 عاما، النقب

32- هدى محمد درويش، 65 عاماً، العيسوية

33- عدي المسالمة 24 عاما، الخليل

34- حمزة موسى العملة (25 عاما) من بيت اولا/ الخليل

35- حسام إسماعيل الجعبري 18 سنة/ الخليل

36- بشار نضال الجعبري 15 سنة / الخليل

شهداء قطاع غزة

37- شادي حسام دولة (20 عامًا)

38- أحمد عبد الرحيم الهرباوي 20 عامًا الشجاعية – غزة

39- عبد الوحيدي (20 عامًا الشجاعية – غزة)

40- محمد هشام الرقب (19 عامًا – غزة)

41- عدنان موسى أبو عليان (22 عامًا خان يونس – غزة)

42- زياد نبيل شرف (20 عاما – غزة)

43- جهاد العبيد (22 عاماً دير البلح – غزة)

44- الطفل مروان هشام بربخ (13 عاما – غزة )

45- خليل عمر عثمان (18 عاما – غزة)

46- نور رسمي حسان (30عاما – غزة )

47- الطفلة رهف يحي حسان (عامان – غزة )

48- شوقي جمال جبر عبيد (37 عاما)- بيت حانون – غزة

49- يحيى عبد القادر فرحات ( 24 عاما ) – الشجاعية – غزة

50- محمود حاتم حميده ( 22 عاما ) شمال غزة

51- أحمد السرحي، 27 عاما، شرق البريج