العطية: إذا كان التدخل العسكري سيحمي السوريين "سنقوم به"

وزير خارجية دولة قطر – د. خالد العطية

أكد خالد بن محمد العطية وزير خارجية دولة قطر، أنه إذا كان التدخل العسكري سيحمي الشعب السوري من وحشية النظام والانقسام ، فإن بلاده "ستقوم به"، ولن تألو جهدا للقيام به مع الأشقاء السعوديين والأتراك مهما كان هذا الشيء.

وقال وزير الخارجية القطري إن بلاده ليس لديها مصالح جيوسياسية ولا أجندة في سوريا، مشيرا إلى أنه "إذا ما تتبعنا الموقف القطري من اليوم الأول فقد بذلنا كل المحاولات وطرقنا كل الأبواب لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية.

وردا على سؤال حول الدور القطري على الأرض في سوريا، قال العطية، في مقابلة مع شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية ، "إن مجلس الأمن الدولي لا يقوم بما فيه الكفاية لحماية الشعب السوري، لذلك حملنا على عاتقنا نحن وأصدقاؤنا مهمة القيام بكل ما بوسعنا لحماية الشعب السوري عبر دعم المعارضة السورية المعتدلة".

وعن دعم قطر لحركة أحرار الشام، قال وزير الخارجية "لنفتح أولا سجل أحرار الشام، هؤلاء ليسوا حلفاء للقاعدة، وهم مجموعة سورية يحاربون لتحرير سوريا، ونحن لا نعتبرهم مطلقا متطرفين وإرهابيين"، مؤكدا أنهم جزء من المعارضة السورية المعتدلة ويقاتلون من أجل حرية بلدهم.

وأوضح الوزير أن الشعب السوري اليوم يقاتل على جبهتين؛ جبهة النظام وجبهة الجماعات الإرهابية، وهو يفعل ذلك منذ سنتين، "وهناك الكثير من الطرق لتعزيز قوته".

وعما إذا كان بروز ما يسمى بالقوى (4+1) المتمثلة بالنظام السوري وروسيا والعراق وإيران زائد حزب الله تقلق القطريين والسعوديين، قال وزير الخارجية "نحن لدينا خياران في المنطقة، الأول يتمثل في الصراع وهو ما نحاول دائما تجنبه، والخيار الثاني يتمثل في الحوار الجدي لحل مشاكلنا في بيتنا"، لافتا النظر إلى "أننا لا نخشى أي مواجهة، ولهذا سندعو للحوار من موقع القوة لأننا نؤمن بالسلام، والطريق الأقصر للسلام يكون بالحوار المباشر".

وعما يشيعه منتقدو قطر بأنها تدعو للحوار مع إيران خشية التنافس معها على بيع الغاز، قال العطية "إن منتقدي قطر لديهم جهل برؤية قطر لعام 2030 ولم يكن لديهم الوقت لقراءتها"، مشيرا إلى أنه "إذا أتى اليوم الذي ليس لدينا فيه نفط وغاز، فسنستمر بالمحافظة على المستوى المعيشي لشعبنا كما هو اليوم".