الطفلة تحت الماء أم فوقه؟ صورة حيرت 4 ملايين مشاهد

الطفلة تحت الماء أم فوقه؟-ديلي ميل البريطانية

أثارت صورة محيّرة لطفلة تسبح في الماء جدلاً بين أكثر من 4 ملايين مشاهد عبر الإنترنت، فقد أكد البعض أن هذه الطفلة ذات السنوات الأربع، تسبح تحت الماء، فيما يرى البعض أنها فوق الماء.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، قام المستخدم "ماسكاري" ببث هذه الصورة عبر موقع Imgur للصور ليلة الخميس 7 أكتوبر، وحققت نحو 4,221,451 مشاهدة منذ ذلك الحين حتى اللحظة الآنية.

وفيما قال البعض إن الطفلة تسبح تحت الماء، أكد آخرون أنها التقطت لحظة قفز الطفلة في حوض السباحة.

ودلل أصحاب الرأي الأخير بأن شعر الطفلة لم يبتلّ بالماء، وهو ما أثبت في النهاية بالفعل أنها ليست تحت الماء، كما بدا في أول نظرة للصورة.