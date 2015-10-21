الأمم المتحدة: النساء أطول عمرا من الرجال

متوسط عمر المرأة ارتفع إلى 72 عام

كشف تقرير للأمم المتحدة عن ارتفاع المتوسط العمري للمرأة على مستوى العالم مقارنة بالرجل.

وأوضح التقرير أن المتوسط العمري للمرأة بلغ 72 عاما فيما بلغ هذا المتوسط للرجل 68 عاما مشيرا إلى انخفاض معدلات الوفيات للأمهات بنسبة 45% في الفترة بين 1990 حتى 2013 .

وذكر التقرير أن ارتفاع سن المرأة عند الزواج يعني حصولها على شهادات تعليمية أعلى كما يعني ارتفاعا في نسبة النساء العاملات.

في الوقت نفسه كشف التقرير أن نسبة العاملين بين الرجال تبلغ 77% فيما بلغت هذه النسبة بين النساء 50% فقط، كما لفت إلى أن العنف ضد المرأة لا يزال يمثل مشكلة كبيرة.

وذكر التقرير أن نحو ثلث النساء كن ضحايا للعنف خلال مجرى حياتهن، ووفقا لتقديرات التقرير فإن نحو 60% من هؤلاء الضحايا لم يبلغن عن حوادث العنف التي وقعت لهن.