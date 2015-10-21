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استشهاد فلسطيني بنيران الاحتلال، وإسرائيل تواصل الاستيطان

21/10/2015

استشهاد فلسطيني بنيران الاحتلال في شرق رام الله – أرشيف

استشهد مواطن فلسطيني اليوم بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب مستوطنة "ادم" شرق مدينة رام الله، في الضفة الغربية، وزعمت مصادر إسرائيلية أن المواطن الفلسطيني طعن مستوطنة وأصابها بجراح خطيرة قبل أن تطلق مجندة إسرائيلية النار عليه ما أدى إلى استشهاده على الفور. 

كانت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين ،  اقتحموا ( الأربعاء)، المسجد الأقصى المبارك من جهة/ باب المغاربة/ تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة. 

واعتقلت شرطة الاحتلال ، الشابة الفلسطينية نيفين المصري، خلال خروجها من الأقصى من جهة/ باب الناظر/ واقتادتها الى مركز تابع لها في منطقة/ باب السلسلة/ بالقدس القديمة. 

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة أمام بوابات المسجد الأقصى منذ أكثر من شهر وتمنع الشباب الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما من دخوله. 

من جهة أخرى، تصادق الحكومة الإسرائيلية الأسبوع القادم على بناء وحدات استيطانية جديدة غرب مدينة القدس المحتلة. وذكرت صحيفة /هآرتس/ العبرية اليوم أن حكومة الاحتلال ستصادق على بناء ثلاثة آلاف وحدة جديدة في منطقة غربي القدس المحتلة. 

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