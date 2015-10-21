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إنفوغراف .. أربع سنوات على مقتل معمر القذافي

21/10/2015

يواكب اليوم مرور 4 سنوات على رحيل الرئيس الليبي، معمر القذافي، وترصد "الجزيرة مباشر" أهم المواقف والمحطات في حياة القذافي حتى مقتله بعد اندلاع الثورة الليبية.

– ولد القذافي في 7 يونيو1942 بقرية " جهنم " بمنطقة سرت الليبية.

– وصل القذافي لقمة السلطة في ليبيا بانقلاب عسكري خلع بة الملك إدريس السنوسي عام 1969.

– نشر القذافي كتابه الأخضر فى عام 1976 وعرض فيه ما أسماها النظرية العالمية الثالثة.

– تخلى القذافي عن التقويم الهجري والميلادي وتبنى تقويما جديدا للأشهر, بالإضافة إلى أنه يعد الزعيم العربي الوحيد الذي استخدم مجموعة حراسة نسائية.

– اشتهر القذافي باصطحاب خيمته العربية في معظم سفرياته حول العالم.  

– في عام 2008  ترأس اجتماعا للقادة الأفارقة, ومنح نفسة لقب  "ملك ملوك أفريقيا".  

–  أشار موقع "ويكيليكس" إلى تضخم ثروة القذافي في سنوات حكمه, وقدرها بعد مصرعه بـ 131 مليار دولار.

– في عام 2011 خرجت مظاهرات حاشدة احتجاجا على حكمه, ثم أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحقه فى27 يونيو 2011.

– فى 20 أكتوبر2011 قتل  القذافي على يد مجموعة من الثوار فى مدينة سرت مسقط رأسه.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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