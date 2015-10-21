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إصابة طفلة فلسطينية وحملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس

21/10/2015
الطفلة استبرق نور بعد إصابتها-وكالات فلسطينية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن   قوة تابعة له أطلقت  النار على طفلة فلسطينية تدعى استبرق أحمد نور (15 عاماً) من قرية مادما, مما أدى إلى إصابتها بجروح, واعتقلتها بزعم أنها كانت تحاول التسلل إلى مستوطنة "يتسهار" جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية لتنفيذ عملية طعن،

إلا أن مصادر فلسطينية كذبت الرواية الإسرائيلية, ونقل مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، عن ذوي الطفلة تأكيدهم أن أفراد عائلتها كانوا يستعدون للانطلاق من منزلهم فجرااليوم الأربعاء  لجني ثمار الزيتون من أرضهم, وأنهم فوجئوا بإطلاق نار قرب باب المنزل, ثم وجدوا ابنتهم مصابة في يدها على بعد 10 أمتار من المنزل.

وأضاف "دغلس" أنه تم نقل الفتاة إلى المستشفيات الإسرائيلية ولا توجد معلومات حتى اللحظة عن وضعها الصحي.

وقال موقع "واللا" العبري إن إصابة الفتاة كانت في يدها ووصفت حالتها بالمستقرة وتم نقلها إلى إحدى المشافي الإسرائيلية لتلقي العلاج.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم (الأربعاء) 44 مواطنًا أحدهم جريح خلال حملة مداهمات شنتها في غالبية مدن وقرى الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بينهم صحفي يعمل لإذاعة محلية في الخليل ومنسق تجمع شباب ضد الاستيطان في الخليل.

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