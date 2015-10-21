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"أولتراس أهلاوي" تتحدى الداخلية وتعلن حضورها مباريات الدوري

21/10/2015

جماهير النادي الأهلي- أرشيف
 

أعلنت مجموعة "أولتراس أهلاوي" في بيان لها على صفحتها على فيسبوك عن اعتزامها التجمع غدا الخميس الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة لحضور مباراة النادي الأهلي مع فريق طلائع الجيش والمقامة في ستاد بتروسبورت في الأسبوع الأول من مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويأتي إعلان مجموعة "أولتراس" رغم قرار وزارة الداخلية بإقامة المباراة بدون جمهور.

وقالت المجموعة في بيان: "جمهور الكورة عايز يرجع الاستاد.. عايز يبقى فى مكانه الطبيعي.. واضحه ومش محتاج لا تفسير ولا شرح".

وأضاف البيان: "جمهور الأهلي تواجد فى مباراة أورلاندو فى البطولة الكونفدرالية، ورغم هزيمة الأهلي لكن المباراة عدت بسلام. ونفس الجمهور تواجد فى تدريبات الفريق مرات ومرات وبالألاف و مفيش مشاكل حصلت".

وأكدت المجموعة أن هناك الكثير من الأفكار طرحت لعودة الجماهير مرة أخرى، منها الاستعانة بشركات خاصة لتأمين المباريات، وإبداء الاستعداد للتفتيش، لكن كل هذه الأفكار لم تجد صدى لدى المسئولين، مستنكرة الحديث عن صعوبة حضور الجمهور بسبب الانتخابات، وواصفة بداية الدوري بدون جمهور بأنه "استمرار لقتل كرة القدم فى مصر".

المصدر : الجزيرة مباشر
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