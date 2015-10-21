أئمة مساجد في تونس يحتجون ضد قرارات بفصلهم

جانب من وقفة أئمة تونس – الجزيرة مباشر

نظمت نقابة الأئمة التونسيين وقفة احتجاجية أمام وزارة الشؤون الدينية, رفضا لقرارات فصل صدرت بحق عدد من أئمة المساجد, وطالب المشاركون، وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ بـ“التراجع عن قرارات العزل التي اتخذتها وزارته.

رفع المحتجون لافتات ورددوا هتافات مثل "المساجد حصن الثورة"، و"لا لتجفيف منابع الحرية"، و"من حقنا اختيار أئمتنا"، و"إلى متى إقصاء المشايخ والعلماء"، و"المساجد تربي أبناءنا ضد الإرهاب".

وقال رضا الجوادي إمام جامع اللخمي الذي صدر بحقه مؤخرا قرار عزل "لن نتراجع عن مطالبة الوزير بإلغاء قراراته الجائرة في حق أئمة الاعتدال والوسطية".



وكان رئيس حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنّوشي قد انتقد قرار وزارة الشؤون الدينية بعزل عدد من الأئمة الخطباء واصفا إيّاه بـ"العشوائي والتعسّفي الذي يقدّم خدمة للإرهاب"، وفق تعبيره.

وعبر الغنّوشي في تصريح لوسائل إعلام محلية تونسية عن رفضه التّام لما أقدم عليه وزير الشؤون الدينية عثمان بطّيخ الذي ينتهج سياسة الماضي من خلال تجفيف الينابيع.

وتابع "نحن ضد العزل التعسّفي للأئمة وضد العودة إلى سياسة النظام السابق التي يسلكها الوزير القائم، ليس لدينا مشكل مع الوزير ولكن مشكلتنا مع هذه السياسة".