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نور : السيسي يريد أن يكون إلها لا شريك له ولا رقيب عليه

20/10/2015

الدكتور أيمن نور

قال الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة إن السيسي لا يرغب في وجود البرلمان من الأساس نظرا لأن خلفيته نتاج ثقافة بعيدة كل البعد عن ثقافة الانتخابات والبرلمان حيث لا يريد أن يراقبه أو يحاسبه أحد .

وأضاف خلال مشاركته في النافذة المسائية على شاشة الجزيرة مباشر عبر الأقمار الصناعية من اسطنبول أن كل مقومات الغضب توافرت في هذا النظام الذي لم يحقق أيا من الوعود التي أطلقها .

وأكد نور أن مقاطعة المصريين للانتخابات تأتي من حالة الصدمة مما يرتكبه هذا النظام من جرائم خاصة بعد ما شهده من استخفاف بقيمة الثورة التي دفع الشعب المصري ثمنها باهظا وأصبح أبناؤها ما بين مسجون وهارب ومطارد وقتيل .

وأضاف أن البرلمان القادم سيكون أسوأ بكثير من برلمان 2010 الذي كان بمثابة الشرارة الأولى للثورة ، مؤكدا أن الشعب الآن مثخن الجراح اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ويستشعر بالعودة للخلف لسنوات طويلة .

وأكد زعيم حزب غد الثورة أن هناك رغبة من النظام الحاكم في قتل الحياة السياسية بعد تجريفها فالسيسي يريد أن يكون إلها لا يريد شراكة مع أي طرف آخر حتى الذين شاركوه في انقلاب الثالث من يوليو على حد وصفه .

المصدر : الجزيرة مباشر
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