نور : السيسي يريد أن يكون إلها لا شريك له ولا رقيب عليه

الدكتور أيمن نور

قال الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة إن السيسي لا يرغب في وجود البرلمان من الأساس نظرا لأن خلفيته نتاج ثقافة بعيدة كل البعد عن ثقافة الانتخابات والبرلمان حيث لا يريد أن يراقبه أو يحاسبه أحد .

وأضاف خلال مشاركته في النافذة المسائية على شاشة الجزيرة مباشر عبر الأقمار الصناعية من اسطنبول أن كل مقومات الغضب توافرت في هذا النظام الذي لم يحقق أيا من الوعود التي أطلقها .

وأكد نور أن مقاطعة المصريين للانتخابات تأتي من حالة الصدمة مما يرتكبه هذا النظام من جرائم خاصة بعد ما شهده من استخفاف بقيمة الثورة التي دفع الشعب المصري ثمنها باهظا وأصبح أبناؤها ما بين مسجون وهارب ومطارد وقتيل .

وأضاف أن البرلمان القادم سيكون أسوأ بكثير من برلمان 2010 الذي كان بمثابة الشرارة الأولى للثورة ، مؤكدا أن الشعب الآن مثخن الجراح اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ويستشعر بالعودة للخلف لسنوات طويلة .

وأكد زعيم حزب غد الثورة أن هناك رغبة من النظام الحاكم في قتل الحياة السياسية بعد تجريفها فالسيسي يريد أن يكون إلها لا يريد شراكة مع أي طرف آخر حتى الذين شاركوه في انقلاب الثالث من يوليو على حد وصفه .