مقتل مستوطن دهساً بعد رشقه سيارات الفلسطينيين بالخليل

المستوطن قبل وأثناء وبعد دهسه

لقي مستوطن يهودي ظهر (الثلاثاء)، مصرعه بعد تعرضه للدهس عند مدخل مخيم الفوار قضاء الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة من قبل شاحنة يعتقد أنها فلسطينية لاذت بالفرار من المكان.

وأكدت مصادر فلسطينية بأن مستوطنًا توقف عند مدخل مخيم الفوار وشرع بتحطيم زجاج المركبات الفلسطينية بالعصا ورشق الشبان الفلسطينيين بالحجارة قبل أن تدهسه شاحنة يقودها فلسطيني، وقد لاذ بالفرار من المكان –بحسب وكالات القدس برس وصفا ومعاً الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "يدعوت أحرنوت" أن مستوطنا من كريات أربع أصيب بجراح وصفت بالخطيرة جداً جراء تعرضه لهجوم من قبل فلسطينيين على مدخل مخيم الفوار، قبل أن تعلن أنه فارق الحياة متأثرًاً بهذه الجروح.

وذكرت وكالة صفا الفلسطينية أن سائق الشاحنة سلم نفسه للشرطة الفلسطينية في بلدة الظاهرية القريبة من موقع الحادث.

وكانت قوات الاحتلال قد قتلت الشاب عدي هاشم المسالمة (24عاماً) ظهر اليوم (الثلاثاء) في بلدة بيت عوا قضاء الخليل، بدعوى طعنه لجندي إسرائيلي وإصابته بجراح متوسطة.