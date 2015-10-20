مشعل يثير غضب "إسرائيل" بزيارة جنوب أفريقيا

خالد مشعل والوفد المرافق له في جنوب أفريقيا

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما في بريتوريا لحشد الدعم للشعب الفلسطيني, وأثارت الزيارة غضب إسرائيل التي استدعت سفير جنوب أفريقيا لديها.

وقالت مصادر فلسطينية إن وفد حماس تحدث الاثنين مع قيادة حزب المؤتمر الوطني. وأضافت أن قيادة الحزب أكدت مجددا مساندتها قضية الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة.

وردا على الزيارة الرسمية الأولى لوفد من حماس لجنوب أفريقيا, عبرت الخارجية الإسرائيليةأمس الإثنين عن "غضبها وصدمتها" من دعوة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ووفد من الحركة لزيارة بريتوريا.

وقالت في بيان إنها استدعت سفير جنوب أفريقيا بتل أبيب إلى مقر الوزارة اليوم لتعبر له عن غضبها من زيارة وفد حماس التي نعتها البيان ب"الإرهابية".

وأضاف البيان أن الزيارة تتجاهل موقف المجتمع الدولي الذي يعتبر حماس "منظمة إرهابية", حسب زعمه.

وخرجت مسيرات في كبرى مدن جنوب أفريقيا مثل جوهانسبورغ وكيب تاون وبريتوريا دعما للشعب الفلسطيني في انتفاضته الحالية ضد الاحتلال, وفي دفاعه عن مقدساته وعلى رأسها المسجد الأقصى.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قد حث روسيا مساء السبت الماضي في اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى المنطقة ميخائيل بوغدانوف على الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.