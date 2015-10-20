ماذا لو وصل التعصب في الملعب إلى الفريق الطبي ؟

المعروف أن طاقم الفريق الطبي يكون في أرضية الملعب على أهبة الاستعداد, ومحايدا في تقديم الخدمة لأي لاعب مصاب من الجانبين المتبتريين , لكن الذي حدث في اليونان كان مختلفا تماما.

ففي مباراة من دوري الدرجة الثانية بين فريقي لاريسا وضيفه إيرغوتيليس اصطدم لاعب فريق إيرغوتيليس ليوناردو كورتيس بالمدافع جيالوسيس وسقط على الأرض فكان بحاجة إلى أن ينقل على النقالة لكن الفريق الطبي على مايبدو لم يرق له ذلك واعتبر أن اللاعب يدعي الإصابة ويتعمد إضاعة الثواني الأخيرة الثمينة لمصلحة فريقه لاسيما وهو متقدم بهدف دون مقابل فأراد الطاقم الطبي أن يُخرجه بسرعة فسقط اللاعب المصاب ثم أعيد إلى النقالة ليسقط بعد ذلك المسعف, ثم ألقى الفريق الطبي باللاعب بطريقة مضحكة !! ولم تنفع محاولات كورتيس في ربح الثواني الثمينة اذ خرج فريق لاريسا فائزا بهدفين لهدف.