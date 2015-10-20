البث الحي
منوعات

للمراهقين: حلاقة الذقن لا تجعلها تنمو أسرع

20/10/2015
حلاقة ذقن

 قالت أستاذة الأمراض الجلدية  الألمانية انجريد مول إن بعض المراهقين يحاولون تحفيز كثافة شعر الذقن  بالحلاقة عملا بالاعتقاد السائد  بأن الحلاقة تجعل شعر الوجه أكثر سمكا  ولكن هذا اعتقاد خاطئ. 

فعدد بصيلات الشعر محدد لكل شخص وهو لايزال في رحم أمه .  وتضيف  مول ، التي  ترأس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية  بالمستشفى  الجامعي التابع  لجامعة هامبورج ، " أن عدد (البصيلات) لا يمكن أن يزيد  " .

وفي حين أن معدل النمو يتغير على مدار حياة المرء فإن هذا يتوقف على  السن وليس على القص  أو  الحلاقة .

وأوضحت مول أنه " حيث تقص الشعر فإنه يموت … وليس له تأثير على نمو  الشعر تحته ".

استخدام ماكينة إزالة الشعر لا يكون له تأثير سلبي على نمو الشعر  مجددا.. ولكن " عندما يتم نزع الشعر، يأخذ فترة أطول حتى ينمو مجددا "،  بحسب مول.

ومن بين طرق وقف نمو الشعر هو استخدام الليزر. " وتعمل هذه الطريقة على  تدمير جذور الشعر حتى لا ينمو الشعر مجددا ". 

المزيد من منوعات

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط