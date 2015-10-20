للمراهقين: حلاقة الذقن لا تجعلها تنمو أسرع

حلاقة ذقن

قالت أستاذة الأمراض الجلدية الألمانية انجريد مول إن بعض المراهقين يحاولون تحفيز كثافة شعر الذقن بالحلاقة عملا بالاعتقاد السائد بأن الحلاقة تجعل شعر الوجه أكثر سمكا ولكن هذا اعتقاد خاطئ.



فعدد بصيلات الشعر محدد لكل شخص وهو لايزال في رحم أمه . وتضيف مول ، التي ترأس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بالمستشفى الجامعي التابع لجامعة هامبورج ، " أن عدد (البصيلات) لا يمكن أن يزيد " .



وفي حين أن معدل النمو يتغير على مدار حياة المرء فإن هذا يتوقف على السن وليس على القص أو الحلاقة .



وأوضحت مول أنه " حيث تقص الشعر فإنه يموت … وليس له تأثير على نمو الشعر تحته ".



استخدام ماكينة إزالة الشعر لا يكون له تأثير سلبي على نمو الشعر مجددا.. ولكن " عندما يتم نزع الشعر، يأخذ فترة أطول حتى ينمو مجددا "، بحسب مول.



ومن بين طرق وقف نمو الشعر هو استخدام الليزر. " وتعمل هذه الطريقة على تدمير جذور الشعر حتى لا ينمو الشعر مجددا ".