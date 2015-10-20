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قنديل: الانتخابات ستشكل برلمانا كسيحا في مصر

20/10/2015
 قنديل خلال مشاركته على شاشة "الجزيرة مباشر"

قال الكاتب الصحفي وائل قنديل إن الرئيس المصري الحالي يهمه أن تفرز الانتخابات الحالية برلمانا كسيحا ليس له شعبية،  حتى إذا حدث خلاف أو تنازع في الصلاحيات بين البرلمان والرئيس، استخدم الرئيس هذه الورقة في الإطاحة بالبرلمان.

وأضاف قنديل خلال مشاركته عبر الأقمار الصناعية من لندن في "النافذة المسائية" على شاشة الجزيرة مباشر، أن التنافس في الانتخابات الحالية بين مجموعة من الأحزاب والقوائم "السيسية" أي أنها كلها تعمل تحت سقف الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأكد أن أي نتيجة للانتخابات الحالية ستشكل برلمانا منزوع المعارضة، وأنها ستعلن ولاءها وتفخر أنها خرجت من عباءة الانقلاب العسكري

وأوضح قنديل أن السلطة في مصر حاليا تحتقر شبعها كما لم يحتقره عدوه، مشيرا إلى خطاب وزير العدل الذي وصف من تخلف عن التصويت بغير البشر ولا يستحقون الحياة على أرض مصر.

وتوقع أن تتبلور مقاطعة وعزوف الشعب عن الانتخابات في شكل تعبير سياسي يعبر عن عدم رضا غالبية المصريين بالأوضاع الحالية.

من جهته قال فكري نبيل ، عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية، إن مقاطعة الشعب المصري لهذه الانتخابات كانت بديهية، مشيرا إلى أن أغلب المقاطعين من غير المسيسين، الذين لديهم يأس من السلطة الحالية.

وأكد نبيل أن الوضع الحالي في مصر أسوأ مما كان قبل ثورة 25 يناير، موضحا أنه في ظل الحزب الوطني كان هناك منافسة، أما الوضع الحالي فهو تنافس بين مؤيد ومؤيد وفقط.

المصدر : الجزيرة مباشر
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