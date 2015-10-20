فيديو: "الروتين" يشعر الطفل بالأمان بالثقة

عرضت حلقة "ساعة صباح" على الجزيرة مباشر، مقطع فيديو لتجربة توضح كيفية تنمية ثقة الطفل بنفسه.

وقالت "إيمان رياض" صاحبة التجربة، إن وضع روتين ثابت في حياة الطفل من أكبر العوامل التي تنمي ثقته بنفسه، لأن ذلك يشعره بالأمان ويجعله يتحمل المسئولية مبكرا، لذلك من الضروري تحديد مواعيد ثابتة للإفطار والغداء والعشاء واللعب والنوم والالتزام بها.

وأكدت "إيمان" ضرورة تحكم الوالدين في انفعالاتهما أمام أطفالهما، حتى لو قاما بتصرف خاطئ، لكي لا يثيرا خوف أطفالهما، بالإضافة إلى ضرورة تشجيع الأطفال ومكافأتهم على التصرفات الجيدة.