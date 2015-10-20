فنانون مصريون.. من دائرة التمثيل إلى تمثيل الدائرة

من دائرة التمثيل إلى تمثيل الدائرة في انتخابات البرلمان المصري 2015، رشح عدد من الفنانين انفسهم في انتخابات مجلس النواب في خطوة يراها البعض دعائية.

ودخول الفنانين حلبة المنافسة في السياسة ليست جديدة ولكن ثمة تساؤلات حول مدى جدية تلك المشاركات وانعكاساتها على الشارع المصري.

ومن بين أبرز المرشحين من الفنانين المصريين، الممثلة هند عاكف، والمخرج خالد يوسف، والفنانة الشابة إيمان أيوب، والممثل حمدي الوزير.

ومن قبل تم استبعاد الراقصة سما المصري، من الترشح لانتخابات البرلمان على خلفية أعمال فنية تفتقر لحسن الخلق.