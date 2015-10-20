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فنانون مصريون.. من دائرة التمثيل إلى تمثيل الدائرة

20/10/2015

من دائرة التمثيل إلى تمثيل الدائرة في انتخابات البرلمان المصري 2015، رشح عدد من الفنانين انفسهم في انتخابات مجلس النواب في خطوة يراها البعض دعائية.

ودخول الفنانين حلبة المنافسة في السياسة ليست جديدة ولكن ثمة تساؤلات حول مدى جدية تلك المشاركات وانعكاساتها على الشارع المصري.

ومن بين أبرز المرشحين من الفنانين المصريين، الممثلة هند عاكف، والمخرج خالد يوسف، والفنانة الشابة إيمان أيوب، والممثل حمدي الوزير.

ومن قبل تم استبعاد الراقصة سما المصري، من الترشح لانتخابات البرلمان على خلفية أعمال فنية تفتقر لحسن الخلق.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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