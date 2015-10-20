فريدم هاوس: المصريون يتحدون السيسي بمقاطعة الانتخابات

صورة من بيان فريدم هاوس بشأن الانتخابات البرلمانية في مصر

قالت منظمة فريدم هاوس إن الناخبين المصريين يتحدون الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقاطعة الانتخابات البرلمانية بعد أن سجل الإقبال على لجان الاقتراع نسبة ضعيفة للغاية بصورة غير مسبوقة.

وأضافت فريدم هاوس في بيان أنه مع نسبة تصويت 10 % فقط من الناخبين المؤهلين للتصويت يؤكد أن خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى "لا معنى لها في الواقع".

وقال دوكي فاسسيهان، مدير برنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفريدم هاوس إن الإقبال أقل من سُدس الرقم في انتخابات عام 2012، من خلال حظر أحزاب المعارضة الرئيسية وسجن عشرات الآلاف من المصريين لمجرد تعبيرهم عن وجهات نظر معارضة، أخذ السيسي مصر بعيداً عن قيم التسامح والتعددية المطلوبة من كافة المجتمعات الديمقراطية.

وأشارت المنظمة إلى أنه تم تصنيف مصر "كغير حرة "بالنسبة لمؤشر الحرية في العالم لعام 2015، وصنفت كذلك "غير حرة "في تصنيف حرية الصحافة لعام 2015.