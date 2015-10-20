علماء: لهذه الأسباب.. لا تشرب الشاي بالحليب

أجرى علماء من الولايات المتحدة الأمريكية مقارنة بين الشاي والقهوة تهدف إلى تحديد أيهما أكثر ضرراً للجسم.

وبيّنت نتيجة المقارنة بين الشاي والقهوة أن تناول الشاي بالحليب لا يفيد الجسم أبداً، كما بيّنت النتائج التي توصل إليها الفريق العلمي أن القهوة أكثر فائدة من الشاي.

وأظهرت النتائج أن تناول الشاي بالحليب لا يفيد الجسم لأنه يسبب هدر الميزات الإيجابية للشاي والقهوة التي تفيدن الجسم عند تناول كلٍ منهما على حدة.

واتضح أن نسبة الكافيين في القهوة والشاي متساوية وكذلك نسبة الماغنسيوم المفيد للجسم، وأن كل فنجان من القهوة يحتوي على 0.6 جرام من البروتين و1% من الكالسيوم وهي غير موجود في الشاي.

كما تحتوي القهوة على 1.4% من الفسفور و4% من مادة الكولين (التي تفيد أغشية الخلايا) و7 % من البوتاسيوم .

في حين أن نسب هذه العناصر في الشاي تبلغ على التوالي: 0.5%، 0.5% و5%، وفي المقابل يتفوق الشاي على القهوة بنسبة حمض الفوليك حيث يحتوي الشاي على 6% منه مقابل 2% في القهوة.