عزيزي القارئ.. ماذا تفعل إذا سرق طفلك؟

حذرت الرابطة الألمانية للأطباء المختصين بعلم نفس الأطفال والمراهقين, حذروا الوالدَين، من إهانة الطفل ونعته ببعض الصفات، مثل "سارق" أو "لص" إذا سرق شيئا ما.

وأضافت الرابطة الألمانية أنه من المهم أن يوضح الوالدان للطفل خطورة سلوكه، وأن يتم تعريف "السرقة" بوضوح.

وينبغي على الوالدين عدم إظهار الذعر على الفور وعدم توبيخ الطفل أو معاقبته، لكن من الأفضل أن يتم تشجيع الطفل على سداد المبلغ مرة أخرى، كي يتعلم أن يتحمل عواقب أفعاله بنفسه.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن الاتفاق مع الطفل على موعد محدد لسداد المبلغ كاملا، مما يتيح للوالدين التحقق مما إذا كان الطفل مهتما بالأمر أم لا.