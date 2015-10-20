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سلطان للبرلمان الأوروبي: عليكم مسؤولية تجاه المعتقلين في مصر

20/10/2015

قال الناشط المصري محمد سلطان إن على الأسرة الدولية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الظروف السيئة للمعتقلين في مصر.

وأضاف سلطان خلال جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء إنه لابد من استكمال النضال للدفاع عن حقوق المعتقلين في السجون المصرية.

وأشار سلطان إلى أن ظروف اعتقاله كانت قاسية للغاية، موضحا أن السجون التي قضى فيها فترة الاعتقال لا تصلح للاستخدام الآدمي أبدا.

وألقى سلطان الضوء على قضية الشاب إبراهيم حلاوة الذي يحمل الجنسية الأوربية، والذي اعتقل وثلاثة من شقيقاته أثناء "أحداث رمسيس" في شهر أغسطس 2013.

واستضاف نواب من البرلمان الأوروبي الناشط محمد سلطان والذي أضرب عن الطعام في السجون المصرية 490 يوما قبل أن يتم ترحيله إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهي البلد التي يحمل سلطان جنسيتها.

ويعتبر محمد سلطان من أشهر المضربين عن الطعام بالسجون المصرية في سبيل الحصول على حريته.

وهو نجل القيادي بالإخوان د. صلاح سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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