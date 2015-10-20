ساعة "بيغ بن" الشهيرة بلندن ستتوقف عن الدق

ساعة "بغ بن" في لندن – غيتي

تعد ساعة " بيغ بن" واحدة من أشهر المعالم السياحية في لندن، لكن هذه الساعة ستتوقف عن الدّق لعدة أشهر أو حتى سنوات، والسبب هو أن الساعة لم تعد منتظمة وبحاجة إلى إعادة ترميم، بعد مرور 35 عاما على أخر ترميم لها.

ساعة (بيغ بن) الشهيرة في لندن التي بنيت قبل 156 عاما تحتاج إلى إصلاحات كبيرة قد تترك "الساعة" إحدى أهم معالم العاصمة البريطانية صامتة ومغطاة بالسقالات لأشهر طويلة، وبدا على ساعة بيغ بن القِدم هذا العام عندما بدأت تدق متأخرة عن الوقت الحقيقي.

وأظهرت دراسة أجرتها لجنة برلمانية أن الساعة البالغ وزنها خمسة أطنان – بما فيها عقرب الدقائق البالغ طوله أربعة أمتار- تحتاج إلى أعمال ترميم مكثفة لإصلاح التآكل الذي تسببت به المياه والشقوق التي أصابت بناءها بعد مرور أكثر من 35 عاما على آخر أعمال ترميم لها.

وستكون الفترة التي ستستغرقها عملية الترميم هي الأولى التي تمر على لندن من دون دقات (بيغ بن) المعتادة عند رأس كل ساعة منذ عام 1976 عندما توقفت الساعة عن الدق بشكل متقطع لمدة 26 يوما على مدى تسعة أشهر.

وقالت متحدثة باسم مجلس العموم البريطاني إن لجانا من غرفتي البرلمان تنظر حاليا في الدراسة وستقدم النصح بخصوص الجانب المختص بالأعمال عن أفضل الطرق للمضي بهذا الأمر." وأضافت في بيان "لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن الأعمال أو تحديد إطارات زمنية أو التكلفة."

وقال مصدر برلماني لصحيفة (صنداي تايمز) إن إعادة التأهيل قد تبلغ تكلفتها ما يصل إلى 40 مليون جنيه استرليني (60 مليون دولار) وستدوم لثلاث سنوات، وقال المصدر إن "الساعة في حالة متهالكة إلى حد أنها قد تتوقف تماما."