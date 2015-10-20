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دراسة تحذر: السيلفي يؤدي للموت غرقا في كاليفورنيا

20/10/2015
 
متنزه يوسمايت الوطني  بالولايات المتحدة

قالت نتائج بحث حديث إن معظم حوادث الوفاة التي تقع في متنزه يوسمايت الوطني في كاليفورنيا مرتبطة بالمياه عندما يحاول رواد المنطقة التقاط صور سيلفي أثناء الاسترخاء ومشاهدة الطبيعة الخلابة أو تسلق الصخور.

وقال الباحثون في دورية (انجري بريفنشن) للوقاية من الحوادث إن أكثر من 80 في المئة من هذه الحوادث بالمتنزه تقع قرب نهر (ميرسيد) وفي كثير من الحالات يغرق رواد المنطقة أثناء التقاط صور السيلفي بعد سقوطهم في مياه النهر ويجرفهم التيار أو الشلال فيما يتصور معظم الناس أن التحذيرات الموجودة بالمنطقة غير موجهة لهم.

وقالت ديبورا جيراسيك المشرفة على الدراسة ومديرة العلوم الاجتماعية والسلوكية بجامعة (يونيفورمد سيرفيسيز) في بيثيسدا بماريلاند "دأب الناس على تخيل أن مثل هذا الأمر لا يمثل خطرا بالنسبة اليهم وانه كذلك بالنسبة الى آخرين".

وحتى يتسنى لجيراسيك وزملائها بقسم الزوار وحماية الموارد في متنزه يوسمايت مراقبة سلوك مرتادي هذه الأماكن وما يدفعهم إلى الوقوع في المهالك قاموا بتسجيل تصرفاتهم في الفترة من يونيو حزيران وحتى سبتمبر أيلول من عام 2013 .

ويرتاد الزوار أماكن خطيرة إما قرب شلال وإما جسر للمشاة وقام الباحثون بمراقبتهم وطلبوا منهم استيفاء بيانات ووافق نحو ثلثيهم على ذلك.

كان الذكور أكثر جرأة في الاقتراب من مواطن الخطر وكانوا دون 28 عاما من العمر فيما قالت جيراسيك لرويترز هيلث إن معظم الناس لا يقرأون التحذيرات ولا يلتفتون الى لافتات التعليمات ولا يدركون طبيعة المخاطر ويبدأون في التقاط صور السيلفي.

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