بالفيديو .. حرفي فلسطيني يرمم قطعا أثرية ويقلد بعضها

نافذ عابد ….حرفي فلسطيني من قطاع غزة يعمل على حفظ وترميم القطع الأثرية القديمة سواء تلك التي لا تزال متماسكة أو المحطمة وكذلك تقليد بعض القطع الأثرية المشهورة حيث يمثل العمل الذي يقوم به مصدر دخل له ولأسرته.

ويعيد عابد تكوين الفسيفساء ليصنع تماثيل في ورشته الصغيرة. وعادة ما يستخدم صورا فوتوغرافية لمساعدته في تصنيع قطع تاريخية.

وتقبع قطع من التاريخ الرائع عمرها خمسة آلاف سنة تحت رمال قطاع غزة منذ عصر البطل شمشون إلى عصر الجنرال البريطاني اللنبي.

ومر المصريون القدماء والفلسطينيون والرومان والبيزنطيون والصليبيون على حكم قطاع غزة.