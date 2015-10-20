البث الحي
منوعات

بالفيديو .. حرفي فلسطيني يرمم قطعا أثرية ويقلد بعضها

20/10/2015

نافذ عابد ….حرفي فلسطيني من قطاع غزة يعمل على حفظ وترميم القطع الأثرية القديمة سواء تلك التي لا تزال متماسكة أو المحطمة وكذلك تقليد بعض القطع الأثرية المشهورة حيث يمثل العمل الذي يقوم به مصدر دخل له ولأسرته.

ويعيد عابد تكوين الفسيفساء ليصنع تماثيل في ورشته الصغيرة. وعادة ما يستخدم صورا فوتوغرافية لمساعدته في تصنيع قطع تاريخية.

وتقبع قطع من التاريخ الرائع عمرها خمسة آلاف سنة تحت رمال قطاع غزة منذ عصر البطل شمشون إلى عصر الجنرال البريطاني اللنبي.

ومر المصريون القدماء والفلسطينيون والرومان والبيزنطيون والصليبيون على حكم قطاع غزة.

المزيد من منوعات

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط