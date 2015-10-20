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اللجنة العليا للانتخابات بمصر: نحو 30 ألفا صوّتوا بالخارج

20/10/2015

قامت اللجنة العليا للانتخابات في مصر اليوم الثلاثاء بإعلان نتيجة تصويت المصريين في الخارج  في المرحلة الأولى للانتخابات و كان عدد الأصوات الصحيحة في الخارج كما جاء في بيان اللجنة  28,675 صوتا .

و أضافت اللجنة في بيانها أن الحصر العددي لأصوات الناخبين بالخارج جاء كالتالي :

إجمالي عدد الناخبين الذين حضروا للإدلاء بأصواتهم  30,531 ناخبا ، بينما بلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة 1,856 صوتا ، في حين كان  إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 28,675 صوتا .

بينما جاء الحصر العددي لقائمة دائرة قطاع شمال ووسط و جنوب24,025 ناخبا و الأصوات الباطلة 1,048 صوتا و عدد الأصوات الصحيحة 22,977 صوتا .

و الحصر العددي لقائمة دائرة قطاع غرب الدلتا بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 6,325 ناخبا منهم 85 صوتا باطلا ،و عدد الاصوات الصحيحة 6,240 صوتا .

يذكر أن أول برلمان بعد ثورة يناير كانت نسبة المشاركة في الجولة الأولى في 2011 62% بينما  تراجعت إلى 2% في 2015 حسب تصريحات العديد من منظمات مراقبة الانتخابات .

* مرفق فيديو أرشيفي لمصريين يسخرون من عزوف الناخبين عن الانتخابات البرلمانية أمام السفارة المصرية بالندن بطريقتهم الخاصة .

المصدر : الجزيرة مباشر
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