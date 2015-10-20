البث الحي
منوعات

الخارجية المصرية: الإعلام الغربي يترصد ويقلب الحقائق

20/10/2015

اللجان الانتخابية كانت شبه خاوية

اتهم المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية  بعض الصحف الغربية بالترصد وقلب الحقائق من خلال استباق نتائج الانتخابات وتفسير انخفاض نسب المشاركة بأنه مؤشر على تراجع تأييد الشعب المصري لقيادته

وجاء تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية تعقيبا على ما نشرته عدد من الصحف الغربية بشأن مؤشرات المشاركة في الانتخابات البرلمانية المصرية، وخروجها باستنتاجات تربط بين نسب المشاركة في العملية الانتخابية ومدى رضا الشعب عن نظام ما بعد الانقلاب العسكري ومصداقية خارطة الطريق التي أعلن عنها السيسي قبل أكثر من عامين .

من جانب آخر قال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إن الأعداد التي تم الإعلان عنها في اللجان العامة عبارة عن حصر عددي فقط ولا تمثل إعلانا رسميا من اللجنة بالفائزين أو الذين سيخوضون جولات الإعادة على بعض المقاعد الفردية مؤكدا أن النتائج رهن بإعلان اللجنة العليا رسميا بعد إضافة أصوات المصريين في الخارج إلى كل دائرة انتخابية.

وشهدت الانتخابات البرلمانية في مرحلتها الأولى إقبالا ضئيا للغاية من قبل الناخبين لم تيجاوز 3% بحسب مراقبين، كما أن  أغلب الحضور كان من كبار السن والنساء.

وسجل الشباب عزوفا، ولم يتجاوز حضور ما دون سن الثلاثين الواحد بالمائة من بين المسجلين في كشوف الانتخابات .

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط