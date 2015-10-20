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أمريكا وروسيا توقعان مذكرة للتنسيق الجوي في سوريا

20/10/2015
 تشن روسيا وأمريكا غارات جوية على أهداف داخل الأراضي السورية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن مسؤولين عسكريين من الولايات المتحدة وروسيا وقعوا اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم تشتمل على خطوات يجب أن يتخذها طيارو البلدين لتجنب الاشتباك الجوي غير المقصود فوق سوريا. 

وتشن أمريكا ضربات على سوريا تقول إنها على أهداف "لتنظيم الدولة الإسلامية"، كما تدخلت روسيا نهاية الشهر الماضي لمساندة نظام بشار الأسد. 

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المتحدث باسم البنتاجون بيتر كوك أن النص الكامل للمذكرة لن ينشر تلبية لطلب روسيا، لكنه يشتمل على بروتوكولات معينة يجب على أطقم الطيران اتباعها بالإضافة إلى إنشاء حلقة اتصالات أرضية بين الجانبين في حالة تعطل الاتصالات الجوية.  

وقال كوك إن المذكرة تقضي بأن تحرص الطائرات على الحفاظ على مسافة آمنة لكنه رفض الإفصاح عما اذا كانت البروتوكولات تشتمل على مسافات محددة.

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