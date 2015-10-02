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11 قتيلا في تحطم طائرة عسكرية أمريكية بأفغانستان

2/10/2015

مقاتلون بحركة طالبان

أعلنت حركة طالبان، الجمعة، إسقاطها طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز "سي-130" شرق أفغانستان.

وكان مسؤول عسكري أمريكي أعلن في وقت سابق مقتل 11 شخصا بينهم ستة جنود أمريكيين في تحطم طائرة نقل عسكرية في أفغانستان مساء الخميس.

وفي وقت لاحق أكد الحلف الأطلسي سقوط 11 قتيلا بينهم ستة جنود أمريكيين في الحادث.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان على موقع تويتر "أسقط مجاهدونا طائرة أمريكية ذات أربع محركات في جلال أباد".

وأضاف "استنادا إلى معلومات جديرة بالثقة قتل 15 من عناصر قوات الاحتلال وعدد من عناصر القوات الدمية".

وقال الكولونيل في الجيش الأمريكي براين ترايبوس، إن الطاقم والركاب قتلوا موضحا أن القتلى هم ستة جنود أمريكيين وخمسة مدنيين متعاقدين.  

ويعمل المتعاقدون في سياق مهمة التدريب التي يقوم بها الحلف الأطلسي.

وتحطمت الطائرة منتصف ليل الخميس في مطار جلال أباد، المدينة الواقعة على محور استراتيجي بين المنطقة الحدودية المحاذية لباكستان حيث تتمركز طالبان.

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