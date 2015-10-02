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وزير الخارجية البحريني: يستهجن اتهامات إيران للسعودية

2/10/2015
 وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة

 قال الشيخ خالد آل خليفة وزير الخارجية البحريني , نستهجن ما جاء في خطاب الرئيس الإيراني من اتهامات باطلة للسعودية  , مشيرا إلى أن إيران تستغل الفئات المتطرفة وتدعم الإرهاب في البحرين .

 وأضاف آل خليفة خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم (الجمعة )  أن بلاده ستستضيف اجتماعا للدول العربية حول التنمية المستدامة يومي 6و7 من شهر ديسمبر المقبل .

ودعا  وزير الخارجية البحريني المجتمع الدولي لتكثيف مساعداته لليمن , كما دعا لانهاء الوضع في سوريا من خلال التوصل لحل سياسي , لافتا إلى ضرورة وقف التدخل العسكري الدولي فيها .

 وأعرب عن أمله في نجاح جهود حكومة العراق للم الشمل ووقف التداخلات الخارجية من إيران , مضيفا أن بلاده ترحب بصيغة الإطار والتوصل لحكومة وحدة وطنية في ليبيا .

 وأكد على أن البحرين ملتزمة بالعمل على دحر خطر الإرهاب عسكريا ولوجسيتا وفكريا, موضحا أن ما يجري في القدس يمكن أن يقضي على أي فرص لتحقيق السلام

 لافتا إلى أنه لا بد من تلبية حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال ووقف الإستيطان .

المصدر : الجزيرة مباشر
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