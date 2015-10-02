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مناشدات دولية للمتحاربين في ليبيا للتوافق

2/10/2015

المبعوث الدولي لليبيا – برناردينو ليون

حثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (الجمعة) الفصائل المتحاربة في ليبيا على الموافقة على اتفاق سلام بوساطة المنظمة الدولية ، ووعدت بتقديم مساعدات لإعادة إعمار البلاد محذرة من تأجيل إنهاء الصراع أكثر من هذا. 

وبعد تعثر المحادثات على مدى شهور سلّم مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون الأطراف الليبية مسودة نهائية لاتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في 21 سبتمبر أيلول بهدف إنهاء القتال بين الحكومتين المتنافستين والجماعات المسلحة التي تدعمهما. 

ويأمل ليون أن توقع الفصائل الاتفاق بحلول 20 أكتوبر تشرين الأول حين تنتهي ولاية البرلمان المنتخب. ودفع الصراع ليبيا إلى شفا حرب أهلية بعد أربع سنوات من سقوط معمر القذافي. 

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال اجتماع عن ليبيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه "لا وقت لإهداره، و نعلم جميعا التهديدات التي سيأتي بها المزيد من التردد." 

كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال الاثنين الماضي إنه كان على العالم أن يبذل المزيد من الجهد لتفادي فراغ القيادة في ليبيا حيث تمكن متشددو تنظيم الدولة من اكتساب مساحة في مدينة سرت. 

ويدعو الاتفاق الذي اقترحته الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تستمر لعام واحد بينما يظل البرلمان المنتخب الحالي هو المجلس التشريعي وينشأ مجلس آخر يكون دوره استشاريا.

 

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