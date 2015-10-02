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مظاهرة لحاخامات يهود بنيويورك تضامنا مع فلسطين

2/10/2015

نظم حاخامات يهود متضامنين مع القضية الفلسطينية مظاهرة أمام مقر الأمم المتحدة مساء أمس الخميس بمدينة نيويورك، اعتراضاً على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الأمم المتحدة.

وألقى نتنياهو مساء أمس خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمحور حول الملف النووي الإيراني والملف الفلسطيني.

وقال نتنياهو إن بلاده ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن نفسها، ولن تسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية. وأضاف "إسرائيل لن تسمح لأي قوة على الأرض بتهديد مستقبلها".

ووجه انتقادات لاذعة للاتفاق النووي مع إيران قائلا "ستفعل إسرائيل كل ما يلزم للدفاع عن دولتها وعن شعبها".

المصدر : الجزيرة مباشر
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