مسيرات مناهضة للانقلاب العسكري في محافظات مصرية

نظمت أعداد من مناهضي الانقلاب، عدة مسيرات بمناطق مختلفة من الجمهورية ، ضمن فعاليات أسبوع بعنوان "الشعب يطارد الانقلاب" التي دعا لها التحالف الوطني لدعم الشرعية، احتجاجًا على أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من قيادات التنظيم.

وخرج مناهضو الانقلاب في قرية العدوة – مسقط رأس الرئيس المعزول محمد مرسي – كما خرجت مسيرات مشابهة في منطقة العوايد شرق الإسكندرية، ومدينة برج العرب الجديدة والعامرية غرب المدينة.

وحمل المشاركون بالمسيرات رايات وأعلام رابعة الصفراء ، وصور الرئيس المعزول محمد مرسي، ولافتات مدون عليها عبارات مناهضة لمشاركة الجيش في الحياة السياسية.