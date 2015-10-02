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مسيرات مناهضة للانقلاب العسكري في محافظات مصرية

2/10/2015

نظمت أعداد من مناهضي الانقلاب، عدة مسيرات بمناطق مختلفة من الجمهورية ، ضمن فعاليات أسبوع بعنوان  "الشعب يطارد الانقلاب" التي دعا لها التحالف الوطني لدعم الشرعية، احتجاجًا على أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من قيادات التنظيم.

وخرج مناهضو الانقلاب في قرية العدوة – مسقط رأس الرئيس  المعزول محمد مرسي – كما خرجت مسيرات مشابهة في منطقة العوايد شرق الإسكندرية، ومدينة برج العرب الجديدة والعامرية غرب المدينة.

وحمل المشاركون بالمسيرات رايات وأعلام رابعة الصفراء ، وصور الرئيس المعزول محمد مرسي، ولافتات مدون عليها عبارات مناهضة لمشاركة الجيش في الحياة السياسية.

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