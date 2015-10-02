للمرة الأولى خارج اسطنبول، معرض "حريم السلطان" بالدوحة

معرض حريم السلطان في الدوحة

وسط إقبال جماهيري كبير، يواصل معرض "حريم السلطان" فعالياته التي تقام في جاليري متاحف قطر بالمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" وتستمر حتى 12 ديسمبر المقبل.

ويعتبر المعرض الذي افتتحه الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث بدولة قطر – منتصف الشهر الماضي محاكاة للمسلسل الدرامي التركي "حريم السلطان"، وهذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها المعرض إسطنبول، لتستضيفه متاحف قطر كجزء من العام الثقافي قطر تركيا 2015.

ويعد معرض "حريم السلطان" الترفيهي هو بمثابة رحلة في قصر "حريم السلطان"، حيث يمنح الزائر تجربة العيش في حقبة العظمة والطموحات ويتيح للزوّار فرصة متابعة أهمّ المشاهد الخالدة، كما يقدم فرصة مشاهدة الديكورات المميزة والأزياء والإكسسوارات التي استخدمت خلال العرض الدرامي حريم السلطان وفرصة إلقاء نظرة شخصية عن كثب على تصميم الملابس والأزياء التي ظهرت خلال المسلسل الشهير الذي يعرض حياة وأوقات السلطان سليمان القانوني العظيم.

تجدر الاشارة إلى أن معرض "حريم السلطان" يقام في جاليري متاحف قطر بالمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" ويمتد على مساحة 300 قدم مربع، ويتضمن أعمالا فنية وأزياء وديكورات غنية، حيث يتم عرض هذه الأعمال الفنية الأصلية بأشكال متقنة مستوحاة من مواقع في القصر التركي الملكي بما فيها غرفة الحريم والحمام. كما يحتوي المعرض على منحوتات السيلكون شبه الحقيقية، التي صممت خصيصا لهذا المعرض، والتي تشعر الزائر وكأنه متواجد بالفعل مع السلطان وعائلته.

واللافت في هذا المعرض هو تقديم الأعمال الفنية الأصلية الموجودة به بأشكال متقنة مستوحاة من مواقع في القصر الملكي التركي، كما يحتوي المعرض على متجر للهدايا المستوحاة من المسلسل، لاستقبال الزوّار، حيث تعرض فيه المجوهرات، والأزياء وغيرها من الفنون والحرف اليدوية العثمانية التركية المثيرة للاهتمام ويمكن للمدعوين المغادرة مع قطعة تذكرهم بالمسلسل ما يضفي لمسة مميزة إلى أجواء المعرض وهذه التجربة الشاملة.

يذكر أنه تمّ تخصيص العام الثقافي قطر تركيا 2015 لإنشاء الروابط بين المواطنين في دولة قطر وجمهورية تركيا من خلال استكشاف الثقافات المعاصرة والتقليدية في كلا البلدين.