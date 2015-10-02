فيديو .. إنقاذ فهد علقت رأسه في إناء حديدي

ذكرت تقارير إخبارية أمس الخميس أن فهدا ظمآنا كان يسير في إحدى القرى بالهند، وعلقت رأسه في إناء حديدي لمدة 12 ساعة، قبل أن يقوم أطباء بيطريون محليون بتحريره.

وأظهر مقطع فيديو الفهد البائس الذي يبدو أنه وضع رأسه في الاناء، بحثا عن شيئا ليشربه، ثم ظل يتجول حول القرية الواقعة في ولاية رجاستان الشمالية، دون أن يقدر على الرؤية.

وأفادت صحيفة "تلغراف"، التي تتخذ من "كالكاتا" مقرا لها، بأن المواطنين تجمعوا لالتقاط الصور، ومقاطع الفيديو للفهد على هواتفهم المحمولة، فيما لم يجرؤ أحد منهم على مساعدته.

وقال مسؤول محلي يعمل في إدارة الغابات ويدعى "كابيل تشاندراوال" للصحيفة إن الفهد اضطر إلى الانتظار لمدة 12 ساعة قبل أن يقوم مسؤولو الغابات بتهدئته ونزع الإناء من رأسه. وأوضح أنه من المقرر أن يتم إعادة الفهد إلى الغابة مجددا.