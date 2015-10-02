رجوب: يؤكد عدم اختيار إيران لاستضافة مباراة السعودية

الفيفا _ أرشيف

أكد جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أنه لم يطلب اللعب مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في إيران كأرض محايدة، بعدما قبل الاتحاد الدولي (فيفا) طلب نظيره السعودي فيما يتعلق بنقل مباراة المنتخب السعودي مع فلسطين الى أرض محايدة.

وتلعب السعودية مع فلسطين في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا وأمم آسيا في الإمارات يوم 13 أكتوبر الجاري.

يذكر أن المنتخب الفلسطيني كان يرغب في خوض المباراة على أرضه وهو ما رفضه الاتحاد السعودي لكرة القدم.

و قال الرجوب في تصريحات تلفيزيونية, "بالطبع لم و لن نطلب اللعب مع المنتخب السعودي في إيران".

وأضاف :"بالنسبة لي جدة والرياض ومكة هي الأرض المحايدة".

وتابع :" كنا نريد أن تقام المباراة على ارضنا وهذا حقنا وكنا نناضل منذ سنوات من أجل تثبيت كيان فلسطين رياضي تحت راية الفيفا".