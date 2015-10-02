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دول الخليج وواشنطن: لا حل بسوريا في وجود الأسد

2/10/2015
 
بشار الأسد

أكد وزراء خارجية دول الخليج ووزير خارجية الولايات المتحدة في بيان عقب اجتماع منتدى التعاون الإستراتيجي بين الجانبين أكدوا  أن السبيل الوحيد لحل الأزمة في سوريا هو انتقال سياسي بعيدا عن بشار الأسد استنادا على إعلان جنيف رقم واحد .

وأشار البيان الى أن النظام السوري لم يبد الرغبة، ولا القدرة على التصدي لتنظيم الدولة الاسلامية، الذي يجد له ملاذا آمنا في سوريا.

وفي ما يخص إيران أكد الجانبان معارضتهما دعم طهران للإرهاب والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة بحسب البيان.

وفي الشأن اليمني، رحب الطرفان بعودة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته إلى عدن، داعين إلى وضع حد فوري لأعمال العنف التي يرتكبها الحوثيون وقوات الرئيس المخلوع علي صالح.

وفي الملف العربي الإسرائيلي عبر الطرفان عن قلقهما البالغ إزاء التوترات، والأحداث الأخيرة في القدس الشريف.

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