دول الخليج وواشنطن: لا حل بسوريا في وجود الأسد

بشار الأسد

أكد وزراء خارجية دول الخليج ووزير خارجية الولايات المتحدة في بيان عقب اجتماع منتدى التعاون الإستراتيجي بين الجانبين أكدوا أن السبيل الوحيد لحل الأزمة في سوريا هو انتقال سياسي بعيدا عن بشار الأسد استنادا على إعلان جنيف رقم واحد .

وأشار البيان الى أن النظام السوري لم يبد الرغبة، ولا القدرة على التصدي لتنظيم الدولة الاسلامية، الذي يجد له ملاذا آمنا في سوريا.

وفي ما يخص إيران أكد الجانبان معارضتهما دعم طهران للإرهاب والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة بحسب البيان.

وفي الشأن اليمني، رحب الطرفان بعودة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته إلى عدن، داعين إلى وضع حد فوري لأعمال العنف التي يرتكبها الحوثيون وقوات الرئيس المخلوع علي صالح.

وفي الملف العربي الإسرائيلي عبر الطرفان عن قلقهما البالغ إزاء التوترات، والأحداث الأخيرة في القدس الشريف.