خبير عسكري: العالم العربي مقبل على مرحلة من "التفتت"

النافذة المسائية

قال أحمد رحال الخبير العسكري والإستراتيجي, أصبحت سوريا مقصدا للمسلحين والمتشددين من كل بلاد العالم وهذا ليس فى مصلحة الشعب السوري, مستنكرا صمت المجتمع الدولىي تجاه ما يحدث حاليا فى سوريا .

وأشار رحال خلال مشاركته فى النافذة التى خصصتها قناة الجزيرة مباشر لتغطية هذا الحدث , إلى أن العالم العربي مقبل على مرحلة من التفتيت ليصبح أقلية يطاح بها فى أي وقت . مضيفا, أنه يجب على الدول العربية أن تفتح باب التطوع وتشن حربا على روسيا للدفاع عن الدولة والشعب السوري .

وقال إن الهدف من تدخل روسيا فى سوريا هو الشعب وليس تنظيم الدولة الإسلامية , مشيرا إلى أن المستفيد الوحيد مما يحدث فى العالم العربى هى إيران .

وأوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعانى من حرب خاسرة فى أوكرانيا .

من جانبه قال الدكتور نجم القصاب, الكاتب والمحلل السياسي, إن روسيا ربما ستواجه اعتراض على تدخلها فى سوريا من معظم الدول .

وأضاف القصاب "كان من الأوجب أن تدخل روسيا فى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة الإرهاب " .

وأشار إلى أن صراعات الوجود على أرض العراق أدت لتدخلات بعض الدول فى العراق ,لافتا إلى أن الأنقسامات السياسية فى العراق جعلت الناس غير قادرة على الا عتراض على أى تدخل .