حكومة اليمن تنفي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران

رئيس الحكومة اليمنية – خالد بحاح

نفى مصدر مسئول في الحكومة اليمنية اتخاذ مجلس الوزراء قرارا بقطع العلاقات مع إيران ، وقال المصدر – في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية – إن مجلس الوزراء لم يتخذ أي قرار بشأن قطع العلاقات مع إيران.

يذكر أن قناتى (اليمن) و(عدن) الرسميتين كانتا قد أذاعتا – في وقت سابق اليوم – أن اليمن قرر قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران ولكن الوكالة الرسمية نفت ذلك في الوقت الذى لم تشر القناتان إلى نفى مجلس الوزراء اليمنى حتى الآن.

كانت وكالة رويترز للأنباء نقلت عن قناة عدن التلفزيونية التابعة للحكومة اليمنية (الجمعة)

أن الحكومة اليمنية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران ، دون ذكر المزيد من التفاصيل.