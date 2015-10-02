تحديثات جديدة جذرية بموقع فيسبوك

فيسبوك

طرحت فيسبوك تحديثات لإعدادات الصفحات الشخصية لمستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي عبر الهواتف المحمولة تمكنهم من تحسين مظهر ملفاتهم الشخصية، وتسهيل التحكم في اعدادات الخصوصية.



ويتضمن التعديل إتاحة رفع فيديو لمدة سبع ثوان ليكون بديلاً على الصورة الثابتة في الملف الشخصي.



وسيتم عرض الفيديو فقط عند الدخول والتعرف على أصحاب الحسابات والصفحات الشخصية. وأضاف فيسبوك ميزة تغيير صورة الملف الشخصي، وتحديد صورة تظهر لفترة زمنية مؤقتة كنوع من التعبير عن تأييدك لموضوع ما .

كما سيظهر خيار جديد يسمح بتثبيت خمس صور في أعلى صفحة الملف الشخصي بهدف إعطاء لمحة أفضل عن شخصية المستخدم .



وتسعى فيسبوك لتحسين وتسهيل استخدام تطبيقها على الهواتف التي تعد مصدر معظم عائداتها السنوية والتي تتجاوز 10 مليارات دولار.



وتأتي التحديثات أيضا في إطار (أسبوع الإعلان الثاني عشر) بمدينة نيويورك حيث تغازل فيسبوك أكبر المعلنين والشركات.

ومن بين التحديثات الجديدة وضع فيديو أو تسجيل مصور للملف الشخصي يستطيع المستخدمون وضعه بدلا من الصورة الثابتة المصاحبة للملف. وهذه الإمكانية الجديدة تشبه ما يقدمه تطبيق (فاين) لتشارك مقاطع الفيديو الذي تملكه تويتر.