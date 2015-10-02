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بيع قائمة غداء سفينة تايتانيك مقابل 88 ألف دولار

2/10/2015

قائمة طعام غذاء من تذكارات السفينة تايتانيك – رويترز

بيعت قائمة طعام الغداء الأخير لمسافري الدرجة الأولى على متن السفينة تايتانيك مقابل 88 ألف دولار في مزاد عبر الإنترنت.

وقالت دار لايون هارت أوتوجرافس للمزادات إن القائمة -التي احتفظ بها أحد ركاب الدرجة الأولى- بيعت يوم الأربعاء الماضي إلى أحد هواة جمع التذكارات، وجاء سعر البيع متماشيا مع التقديرات قبل المزاد.

وأضافت أن الراكب ويدعى ابراهام لينكولن سالمون نجا من الغرق في قارب نجاة امتلأ بالأثرياء من ركاب الدرجة الأولي بالسفينة، ومن المعتقد أنها إحدى ثلاث أو أربع قوائم فقط للغداء الأخير على تايتانيك لا تزال موجودة.

وغرقت الباخرة الفاخرة في المحيط الأطلسي في 15 أبريل/نيسان 1912 بعد أن اصطدمت بجبل جليدي أثناء رحلتها الأولى من ساوثامبتون في انجلترا إلى نيويورك مما أودى بحياة حوالي 1500 شخص.

وعرضت القائمة للبيع من شخص لم يكشف عن هويته حصل عليها من حفيد أحد اولئك الذين كانوا في قارب النجاة.

 

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