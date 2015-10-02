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برلماني روسي: غاراتنا على سوريا ستستمر 4 أشهر

2/10/2015

طائرة روسية في سوريا

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الروسي أليكسي بوشكوف، الجمعة، إن الغارات الجوية الروسية في سوريا ستستمر ثلاثة إلى أربعة أشهر، وإن وتيرتها ستتصاعد.

وأضاف بوشكوف في تصريحات لإذاعة "أوروب 1″ :"هناك دائما مخاطر بأن تطول لكن الحديث في موسكو يدور حول ثلاثة إلى أربعة اشهر من العمليات".

وتشن روسيا غارات على مواقع سورية تقول إنها تابعة لعناصر تنظيم الدولة.

وبينما تدافع روسيا عن خطوتها العسكرية بدعوى أنها تأتي لمكافحة "الإرهاب"، تتشكك العديد من الدول في نية روسيا من تلك الغارات ومن تدخلها العسكري في سوريا.

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