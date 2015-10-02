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المعلم: قرارات مجلس الأمن حبر على ورق

2/10/2015
 وليد المعلم وزير خارجية سوريا

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن القرارات التى أقرها مجلس الأمن تحت الفصل السابع بشأن محاربة الإرهاب فى سوريا مازالت حبرا على ورق, وإن الدول التى تمول الإرهاب مازالت مستمرة فى تمويله , مشيرا إلى أن سوريا مستمرة فى محاربة الإرهاب بكل أشكاله قولا وفعلا, لافتا إلى أن جيش الرئيس السوري بشار الأسد قادر على محاربة الإرهاب مهما كلفه من تضحيات .

وأضاف المعلم فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة  اليوم( الجمعة ) أن بلاده لم تتوقف عن الدعوة والتشبث بالمسار الديمقراطي , مشيرا إلى أنه لايمكن التحرك فى أى مجال ديمقراطي حقيقى في ظل وجود إرهاب على الأرض .

وقال إن بلاده توافق على لجان الخبراء التى اقترحها مبعوث الأمم المتحدة لسوريا  بعد التأكد من أنها ستسير فى المسار الصحيح , لافتا إلى أن موافقة سوريا على تلك اللجان  ليس له علاقة بما يتصور البعض ضعف جيش النظام السوري .

وأوضح وزير الخارجية السوري أن  دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  لإنشاء تحالف لمحاربة الإرهاب لاقت ترحيبا من الحكومة السورية , مشيرا إلى أن  الضربات السورية  فى سوريا هى مشاركة فعالة لدعم الجهود السورية فى محاربة الإرهاب .

المصدر : الجزيرة مباشر
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