البث الحي
منوعات

المجر تندد بعدم استقبال واشنطن والدول العربية الغنية للاجئين

2/10/2015
 رئيس الوزراء المجريفيكتور اوربان  _أرشيف

 قال رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان إن من غير العادل أن لا تستقبل بعض البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول العربية الغنية، المزيد من اللاجئين وترك هذا العبء للأوروبيين.

واضاف اوربان خلال تصريحات تليفزيونية  "ليس من العدل أن تستضيف الولايات المتحدة 10 إلى 15 ألف لاجئ، وليس من العدل أن إسرائيل لا تستقبل أحدا، كما أن استراليا لا تستضيف أحدا في حين تتردد الدول العربية الغنية حيال ذلك، والجميع يتكل على أوروبا".

وتابع اوربان "لا يمكن للمجر أن تعتقد أنه بدون الولايات المتحدة وروسيا والصين والدول العربية الغنية، سيكون هناك أي حل مقترح لأزمة المهاجرين ".

وكان اوربان الذي وصل إلى بلاده نحو 300 الف من المهاجرين منذ بداية العام دعا الأربعاء في الأمم المتحدة إلى نظام "حصص عالمية" بغية تقاسم العبء الناجم عن الهجرة.

وجدد رئيس الوزراء القول الجمعة إن المهاجرين الذين يصلون بالآلاف يوميا إلى أوروبا هم مجرد "لاجئين اقتصاديين".

وأضاف قائلا "إذا كانت حياتهم في خطر ووصلوا إلى بلد آمن، فلا ينبغي أن يتابعوا سيرهم. لا يمكن أن تكون لاجئا تختار وجهتك الخاصة عبر التوجه إلى البلد المقصد".

وقال اوربان ايضا أن المهاجرين هم بنسبة 80%، على الأقل من الشباب" .

وتتناقض هذه الأرقام مع إحصائيات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين واليونيسيف التي تفيد أن ثلث اللاجئين هم من النساء والأطفال.

وتضع المجر اللمسات الأخيرة على بناء سياج من الأسلاك الشائكة على الحدود مع كرواتيا بحيث تنوي إغلاقها بوجه المهاجرين في أقرب وقت ممكن.

المزيد من منوعات

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

حبس وزير مصري أسبق بعد اتهامه بـ"تمويل الإرهاب"

وزير القوى العاملة الأسبق، خالد الأزهري (موافع التواصل)