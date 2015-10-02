المجر تندد بعدم استقبال واشنطن والدول العربية الغنية للاجئين

رئيس الوزراء المجريفيكتور اوربان _أرشيف

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان إن من غير العادل أن لا تستقبل بعض البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول العربية الغنية، المزيد من اللاجئين وترك هذا العبء للأوروبيين.

واضاف اوربان خلال تصريحات تليفزيونية "ليس من العدل أن تستضيف الولايات المتحدة 10 إلى 15 ألف لاجئ، وليس من العدل أن إسرائيل لا تستقبل أحدا، كما أن استراليا لا تستضيف أحدا في حين تتردد الدول العربية الغنية حيال ذلك، والجميع يتكل على أوروبا".

وتابع اوربان "لا يمكن للمجر أن تعتقد أنه بدون الولايات المتحدة وروسيا والصين والدول العربية الغنية، سيكون هناك أي حل مقترح لأزمة المهاجرين ".

وكان اوربان الذي وصل إلى بلاده نحو 300 الف من المهاجرين منذ بداية العام دعا الأربعاء في الأمم المتحدة إلى نظام "حصص عالمية" بغية تقاسم العبء الناجم عن الهجرة.

وجدد رئيس الوزراء القول الجمعة إن المهاجرين الذين يصلون بالآلاف يوميا إلى أوروبا هم مجرد "لاجئين اقتصاديين".

وأضاف قائلا "إذا كانت حياتهم في خطر ووصلوا إلى بلد آمن، فلا ينبغي أن يتابعوا سيرهم. لا يمكن أن تكون لاجئا تختار وجهتك الخاصة عبر التوجه إلى البلد المقصد".

وقال اوربان ايضا أن المهاجرين هم بنسبة 80%، على الأقل من الشباب" .

وتتناقض هذه الأرقام مع إحصائيات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين واليونيسيف التي تفيد أن ثلث اللاجئين هم من النساء والأطفال.

وتضع المجر اللمسات الأخيرة على بناء سياج من الأسلاك الشائكة على الحدود مع كرواتيا بحيث تنوي إغلاقها بوجه المهاجرين في أقرب وقت ممكن.