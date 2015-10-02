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البحرين تطرد القائم بأعمال إيران وتعتبره غير مرغوب فيه

2/10/2015
 
صورة أرشيفية للأسلحة التي ضبطتها السلطات البحرينية

اعتبرت البحرين القائم بأعمال سفارة إيران في المنامة محمد رضا بابائي  شخصًا غير مرغوب فيه، وطالبته بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة.

كما قررت البحرين سحب سفيرها لدى إيران راشد سعد الدوسري.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، إن القرار جاء في ظل استمرار التدخل الإيراني في شؤون المملكة دون رادع قانوني، وعملِها المتواصل من أجل خلق فتنة طائفية، وفرضِ سيطرتها على المنطقة بأدوات ووسائل مذمومة، وصلت إلى حد دعم التخريب والإرهاب والتحريض .

كما اعتبرت الخارجية البحرينية أن إيران تدعم ما أسمته الجماعات الإرهابية من خلال المساعدة في تهريب الأسلحة والمتفجرات، وتدريب عناصرها، وإيواء المجرمين الفارين من وجه العدالة.

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