البحرين تطرد القائم بأعمال إيران وتعتبره غير مرغوب فيه

صورة أرشيفية للأسلحة التي ضبطتها السلطات البحرينية

اعتبرت البحرين القائم بأعمال سفارة إيران في المنامة محمد رضا بابائي شخصًا غير مرغوب فيه، وطالبته بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة.



كما قررت البحرين سحب سفيرها لدى إيران راشد سعد الدوسري.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، إن القرار جاء في ظل استمرار التدخل الإيراني في شؤون المملكة دون رادع قانوني، وعملِها المتواصل من أجل خلق فتنة طائفية، وفرضِ سيطرتها على المنطقة بأدوات ووسائل مذمومة، وصلت إلى حد دعم التخريب والإرهاب والتحريض .



كما اعتبرت الخارجية البحرينية أن إيران تدعم ما أسمته الجماعات الإرهابية من خلال المساعدة في تهريب الأسلحة والمتفجرات، وتدريب عناصرها، وإيواء المجرمين الفارين من وجه العدالة.